東京証券取引所23日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日終値からの下げ幅は一時900円を超えた。前日に終値が初めて7万2000円に到達して6日連続で最高値を更新しており、相場の過熱感を意識した売り注文が広がった。午前終値は前日終値比642円29銭安の7万1711円67銭。東証株価指数（TOPIX）は34.64ポイント安の4060.41。短期間での上昇が目立っていた人工知能（AI）や半導体関連銘柄の一角で、当面