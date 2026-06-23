◇W杯北中米大会1次リーグI組フランス 3―0 イラク（2026年6月22日フィラデルフィア）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、フランス（FIFAランク2位）がイラク（同60位）に3ー0と勝利して2連勝。勝ち点6で4大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。フランスはFWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）がA代表通算100試合出場を達成。前半18分に左足で豪快なミ