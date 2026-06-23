俳優の竹内涼真（33）がタンクトップ姿を公開し、「脱いじゃったか〜」「かっこよすぎー！ 」などの声が寄せられている。【映像】竹内涼真のタトゥーチラ見え姿やタンクトップ姿Instagramで、家族と旅行中の様子やオフショットを公開している竹内。2025年12月の更新では、腰のタトゥーがチラ見えするNetflix映画「テンダンス10DANCE」でのオフショットを披露し、「色気ありすぎだよ」「すごいsexyな肉体美、いつ見てもカッコい