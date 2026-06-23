＜FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会：日本4−0チュニジア＞◇1次リーグF組◇20日（日本時間21日）◇モンテレイ・モンテレイスタジアムモデルのアンミカが23日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。サッカーW杯北中米大会1次リーグF組で日本がチュニジアに4−0と大勝し、勝ち点3を加算したことに笑顔を見せた。試合の映像などを見ながらアンミカは「ムードがお祭りのような。やっぱりスポーツって、そんな