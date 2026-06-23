ミラノ・コルティナオリンピック男子スキークロスで4位に入賞した長岡市出身の古野慧選手が23日、「新潟県スポーツ賞」の表彰式に出席しました。＜花角知事＞「おめでとうございます。素晴らしい！」花角知事から表彰状が手渡されたのは長岡市出身の古野慧選手です。ことし2月のミラノコルティナオリンピック。男子スキークロスに出場した古野選手はメダルまで0秒08に迫る日本人過去最高の4位に入賞しました。