【幽霊になった侯爵夫人の最後の七日間】 6月23日連載開始 【拡大画像へ】 竹書房は6月23日、原作・榛名丼氏、漫画・まつおまり氏、キャラクター原案・コユコム氏によるマンガ「幽霊になった侯爵夫人の最後の七日間」の連載を「竹コミ！」にて開始した。 本作は、17歳という若さでこの世を去った病弱な侯爵夫人・ナターニアを主人公とした作品。彼女のもとに現れた一匹の子猫は