中学3年生で起業した佐渡の“昆虫博士”が地域の自然の魅力を伝える活動を広げています。佐渡の“昆虫博士”こと高校1年生の上之山篤人さん。 小学1年の夏休みにつかまえたクワガタをきっかけに昆虫に夢中になり、中学3年だった、去年昆虫に触れ合うイベントなどを手掛ける「むしじかん」を起業しました。また上之山さんは佐渡のトキと共生を目指す農家の認証米栽培に欠かせない生き物調査を行っています。【佐渡の“昆虫博士