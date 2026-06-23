23日朝、男鹿市北浦真山の山林でクマが目撃されました。目撃場所は、なまはげラインやなまはげ館への道路が通っている地域です。男鹿警察署の調べによりますと23日午前7時ごろ、男鹿市北浦真山字白根坂台の山林にクマ1頭がいるのを、農作業をしていた男鹿市の40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約30メートルで、なまはげラインやなまはげ館への道路が通っている地域です。