松井玲奈が主演を務める夜ドラ『青の花 器の森』が、今秋よりNHK総合にて放送されることが決定した。 参考：松井玲奈、『ハリー・ポッター』ドラコ役のトム・フェルトンと対面「会えたことに感激」 小玉ユキの人気コミックを実写ドラマ化する本作は、焼き物づくりが紡ぎ出す、日常が愛おしくなる大人のラブストーリー。長崎県波佐見町で作られている陶磁器は、その多くが暮らしの中にある身近な日