２３日前引けの日経平均株価は前営業日比６４２円２９銭安の７万１７１１円６７銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億１２１３万株、売買代金概算は６兆８４億円。値上がり銘柄数は５７８、対して値下がり銘柄数は９３４、変わらずは４８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は目先過熱感から売りが優勢の地合いとなった。寄り付き直後は強弱観を対立させていたが、次第に利益確定を優先する動きが強まり、日