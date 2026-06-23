2026年の夏休みやシルバーウィークに、実家への帰省や旅行の計画を立てている方は、今すぐ新幹線の予約スケジュールをご確認ください。JR西日本は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの92日間にわたる夏の臨時列車運転計画を発表しました。今年の夏最大の変更点は、お盆（8月7日〜16日）およびシルバーウィーク（9月18日〜23日）の期間中、山陽新幹線を走るすべての「のぞみ」が【全席指定席（自由席なし）】として運行され