突然家がなくなったハムスター（⇒次へ）【画像を見る】小さな体で大きな挑戦。果たしてこの高い階段を登りきることができる！？ふりそで状態の二の腕や、ポッコリと出たおなか…。ゆるみきった身体に「今日から筋トレする！」なんて決意表明した経験はありませんか？「うんしょ、うんしょ…」という声が聞こえてきそうなハムスターの筋トレ映像が、Instagramで話題になっています。■ハムスターが筋トレ！？次々と階段を登ってい