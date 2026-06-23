開催：2026.6.23 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 4 - 1 [フィリーズ] MLBの試合が23日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとフィリーズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィン、対するフィリーズの先発投手はティム・メイザで試合は開始した。 1回裏、3番 ディラン・クルーズ 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒット