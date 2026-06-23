開催：2026.6.23 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 6 - 5 [ガーディアンズ] MLBの試合が23日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとガーディアンズが対戦した。 Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。 2回裏、7番 ブレーデ