開催：2026.6.23 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 3 - 2 [Rソックス] MLBの試合が23日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとRソックスが対戦した。 ロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナー、対するRソックスの先発投手はウィリアム・ベネットで試合は開始した。 6回表、4番 ウィルソン・コントレラス 7球目を打ってライトへのタイムリӦ