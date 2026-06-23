北欧の雄を牽引する“怪物”が２戦連発だ。ノルウェー代表は現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＩ第２節で、セネガル代表と対戦。３―２で勝利した。この一戦で出色のパフォーマンスを披露したのが、絶対エースのアーリング・ハーランドだ。１―０で迎えた48分、マーティン・ウーデゴーのラストパスに反応して左足のダイレクトシュートをゴール右上に突き刺す。58分には、パトリック・ベルグの折り返しに右足のワンタッチ