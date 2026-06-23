BACON（べーこん）は8月1〜16日の10〜17時に、「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」を、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」（東京都台東区）にて開催する。入場料は、大人（高校生以上）が1100円、子ども（3歳〜中学生）が800円。●世界のレア昆虫が集結する夏休み限定イベント同イベントでは、会場内に本物の木を使用した特設スペースを設置して、あたかも自然の中に入り込んだかのような空間で、子どもたちに大