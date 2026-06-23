北中米ワールドカップで現地６月22日、グループＩ第２節の２試合が行なわれた。フランス対イラクは、フランスが３−０で完勝。ノルウェー対セネガルは、ノルウェーが３−２で競り勝った。この結果、フランスとノルウェーが連勝を飾り、決勝トーナメント進出を確定。勝点６で並び、得失点差で上回るフランスが首位だ。フランスとノルウェーは最終節で激突。もう１つのカードは、共に連敗で勝点ゼロのセネガル対イラクだ。&#