日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦。４−０の完勝を収めた。２−２で引き分けたオランダとの初戦で、途中出場でピッチに立ち、同点ゴールを演出したFWの小川航基は出番なしに終わった。それでも失望感は出さず、声を出して仲間を励ました。「悪いものはすぐに伝染する。かといって、出られなかった悔しさとか、そういうものを失うのかというのは違う」 そう本