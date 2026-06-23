俳優のしゅはまはるみ（51）が23日、自身のSNSを更新。結婚を発表した。【写真】祝結婚！しゅはまはるみのお相手の会社代表の男性しゅはまは「【結婚のご報告】」と書き出し「昨年末に結婚相談所への登録をお伝えしましてこの半年、51歳という年齢であらためて『ひとりの方と人生を共にする約束』に真剣に向き合ってまいりました」と続けた。「どうやら私はかなりの強運だったようで、一生隣で笑っていたいと思える方と巡り