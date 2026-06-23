テレビアニメ『転生したらスライムだった件』（転スラ）第4期の第84話（通算）の先行場面カット＆あらすじが解禁された。26日放送の第84話「進化する魔国連邦」は、マリアベルの支配が解け、西方諸国評議会の最大派閥となった魔国連邦。問題が山積みの中、リムルが息抜きに各地の視察を行っていると、ラミリスから緊急の連絡が届く。【画像】卵を抱くミリム…公開された『転スラ』場面カット『転生したらスライムだった件』は