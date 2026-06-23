ミュージカル『ケロロ軍曹』(ケロミュ)の地球人・メタケロロ小隊のキャスト12人のソロビジュアルが解禁された。今回の物語に欠かせない注目の舞台オリジナルキャラクター「メタケロロ小隊」。クルルが開発中のAI、通称・“KI”によって生み出された、地球(ペコポン)で怠惰な生活を送るケロロ軍曹とは正反対な完全無欠のメタケロロ軍曹たちが登場する。【写真】顔そっくり！冬樹・サブロー・メタケロロ小隊舞台『ケロロ軍曹』ビ