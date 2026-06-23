きゃりーぱみゅぱみゅが自身のXを更新し、イメチェンして黒髪になった姿を公開した。 【写真】黒髪になりシックなイメージにイメチェンしたきゃりーぱみゅぱみゅ ■黒髪きゃりーぱみゅぱみゅに「シックなきゃりーちゃんも好き」の声 本投稿では「New me」とコメントを添えて4枚の写真を披露した。写し出されていたのは、黒髪姿のきゃりーぱみゅぱみゅの姿だ。美しく洗練されたボブの長