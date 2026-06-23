【写真＆動画】Number_i「雪肌精」新CM／キャンペーンビジュアル／「雪肌精」過去ビジュアル Number_iの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太が出演する雪肌精の新CMが公開され、注目を集めている。 ■Number_iが雪肌精の新CMに登場 白を基調とした装いで登場した3人。神宮寺は車の窓から顔を出すと、暑さにぐったりしたように目を閉じてシートに身を預ける。岸はハンモックに横になり、メガネを外しながらリラックスし