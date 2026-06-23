5人組バンド・礼賛の新曲「高ぶるブルー」が、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』のエンディングソングに決定。新アーティスト写真も公開された。【写真】“37歳に見えない”川谷絵音の近況ショット礼賛は、芸人、タレント、女優、経営者としてマルチに活躍するサーヤ（ラランド）と、indigo la End、ゲスの極み乙女。など複数のプロジェクトを牽引する川谷絵音、同じくDADARAYやゲスの