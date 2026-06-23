日経225先物は11時30分時点、前日比1050円安の7万1810円（-1.44％）前後で推移。寄り付きは7万2990円と、シカゴ日経平均先物の清算値（7万3135円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。ただ、直後につけた7万3070円を高値に軟化し、中盤にかけて一気に7万2000円を割り込んだ。売り一巡後は7万2000円～7万2500円辺りで下げ渋る動きがみられたが、終盤にかけて下へのバイアスが強まり、7万1570円まで下げ幅を広げた