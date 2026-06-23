23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比930円安の7万1690円と急落。日経平均株価の前場現物終値7万1711.67円に対しては21.67円安。出来高は2万4827枚となっている。 TOPIX先物期近は4058.5ポイントと前日比45.5ポイント安、現物終値比1.91ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 71690-93