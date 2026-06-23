7人組アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未が、女性ファッション誌『CanCam』の専属モデルに加入することが決定。6月23日発売の8月号で専属モデルとしてのお披露目特集が掲載された。【写真】新鮮＆ビジュが大爆発…スタイリッシュな姿を公開した立花琴未CANDY TUNEは、TikTok総再生回数43億回を突破した楽曲「倍倍FIGHT!」をはじめ、多彩な楽曲で人気を集めるアイドルグループ。立花はグループの赤色担当として活動し、華