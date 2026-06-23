ブルージェイズの岡本和真内野手は22日（日本時間23日）、本拠地ロジャーズセンターでのアストロズ戦に「6番三塁」で先発出場。2回裏の第1打席に今季17号アーチを放つなど、3打数2安打1打点1四球の活躍。チームの勝利に貢献した。試合はブルージェイズが4－2でアストロズを下している。 ■相手エースから豪快な一発 ブルージェイズ1点ビハインドで迎えた、2回裏の第1打