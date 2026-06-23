NHKは23日、2026年秋に松井玲奈が主演を務める夜ドラ『青の花 器の森』の制作を開始したと発表した。【写真】当時19歳…ミニスカ制服姿の松井玲奈小玉ユキ氏の人気コミックをドラマ化。ドラマの大部分を、舞台となる長崎県波佐見町で実際に撮影。ものづくりの文化が息づく自然豊かな風景を舞台に、不器用な男女二人が、個性豊かな工房の仲間たちに支えられながら少しずつ心の蓋（ふた）を開き、やがてはともにすてきな器と人生