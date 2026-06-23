厳しい経営状況が続く県立病院の収支改善のため、県病院局と医療や介護サービスを提供する企業が協定を結びました。 県病院局が連携協定を結んだのは、医療や介護などの事業を展開するニチイ学館です。県立病院の2025年度の決算は約15億円の赤字となっていて、今後も物価の上昇が続くと運転資金にあたる内部留保の枯渇が懸念されています。ニチイ学館のノウハウを活用した病院経営のデータ分析やアドバイスで県立