２３日未明、安芸郡海田町の国道2号で軽自動車が街路灯に衝突し、車に乗っていた男性二人が意識不明の重体です。事故があったのは安芸郡海田町窪町の国道2号です。警察によると、２３日午前3時50分ごろ、東に向かって走っていた軽自動車が右側の街路灯に衝突しました。この事故で軽自動車の運転手と助手席に乗っていた18歳の男性二人が意識不明の重体です。現場は片側二車線の緩やかなカーブで、警察は軽自動車が左側のガ