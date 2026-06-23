俳優の岸谷五朗とミュージシャンの岸谷香の長男で実業家の岸谷蘭丸（24）が22日、東京・半蔵門のTOKYO FMで自身にとって初のラジオ冠番組『岸谷蘭丸の丸くおさまらない話』の初回収録を行い、取材会を開いた。【写真】楽しそうにDJブースに座る岸谷蘭丸意外にも初の囲み取材という岸谷は、フォトセッションでも大はしゃぎ。カメラマンの希望にも気さくに応え、笑顔を見せていた。無数のフラッシュを浴びた感想について「気持ち