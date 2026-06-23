2026年6月22日、中国メディア・第一財経は、紙おむつの有害物質ホルムアミド検出騒動をめぐり、現行の国家基準の不備が露呈する中で当局が合同調査に乗り出したと報じた。記事は、中国で米国ブランドの「ハギーズ（Huggies）」や中国ブランドの「碧芭宝貝（BIBAbebe）」、「Babycare」といった有名ブランドの乳幼児用紙おむつから有毒物質ホルムアミドが検出されたとメディアが報じたことを紹介した。そして、企業側が自主的な検査