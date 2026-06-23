メインキャスト集合で怪しげな雰囲気を放つメインビジュアルに漫画『ダンダダン』初の舞台『「ダンダダン」〜Occultic Stage〜』のメインビジュアルが公開された。あわせて、スペシャル企画も発表された。【写真】激似！髪型＆衣装を完全再現したモモ舞台『ダンダダン』演者ソロカット怪しげな雰囲気を放つメインビジュアルは、モモ役の村山彩希、オカルン役の二宮礼夢、オカルン（変身）役の百名ヒロキ、星子役の中別府葵、