長崎市は運休している稲佐山スロープカーの故障は電線を覆う樹脂の摩耗が原因だったと明らかにしました。 4月16日ことし3月以降、運行中に急停止するトラブルが相次ぎ、乗客の70代女性が転倒する事故が起きた稲佐山スロープカー。 長崎市は22日に、レール部分の電線を覆う樹脂が摩耗し、電気を供給できなくなったことが故障の原因だったと明らかにしました。 市によりますと、中東