重さ280トンの標準ブロックの鋼箱桁（けた）が高さ約70メートルまで吊り上げられ、主ケーブルの吊り索に精密に連結されました。この6月22日の作業で、厦金大橋（アモイ区間）プロジェクト全体を左右する重要な工程である劉五店つり橋での大規模な鋼箱桁架設作業が本格的に始まりました。今後は100基以上の鋼箱桁が順次所定の位置に据え付けられ、整然と接合されていくことで、橋面構造が徐々に形成されます。劉五店つり橋の全長は1