アーティストのGACKTが23日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)に初出演する。【動画】GACKも「ちょっと食べたくなりますね」…山盛りのご飯想像をはるかに超える“オモてなしすぎでオモしろいウマい店”を求め、スタッフが日本中を大捜査。スゴすぎて笑えるサービスを提供する「オモウマい店」を紹介するグルメバラエティー番組。番組では埼玉・入間市にある昭