記録上初めて「頭位出産」で誕生した長江スナメリの赤ちゃんが、6月22日に生後1カ月を迎えました。中国科学院水生生物研究所の白キ豚館（「キ」は左上が「皀」で右上が「牙」、下が「魚」。「白キ豚」で「長江スナメリ」の意）で先月22日、18歳の雌の長江スナメリの福久（フージウ）が健康な雄の子を無事出産しました。今回の出産は、ハクジラ類では極めて珍しい頭位出産であり、人工飼育下の長江スナメリとしては初めて記録された