俳優・佐藤友祐が、9月17日に主婦と生活社より写真集を発売することが23日、発表された。【写真多数】雰囲気たっぷりにTシャツを着こなす佐藤友祐佐藤は、2025年にダンスボーカルグループ・lol（エルオーエル）を解散後、俳優としてソロ活動に専念。現在はW主演を務めるドラマ『フェイクファクトリップス』での好演が話題となっている。今回の写真集は、ベトナムでのオール撮り下ろしの撮影を敢行。異国の熱気に包まれながら