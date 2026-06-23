Google（グーグル）は、スマートスピーカー「Google Home スピーカー」を2026年6月25日に発売する。複雑なコマンドや途中での言い直しにも対応高度な自然言語理解と推論能力を備えた、新たな音声アシスタント「Gemini for Home」を搭載。決まったコマンドの暗記は必要なく、より直感的で簡単に音声入力できる。論理的な条件を含めた複雑なコマンドも実行できるほか、一言で複数の指示をまとめて実行可能。また、途中での言い直しも