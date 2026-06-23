7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演し、生見愛瑠と共演した映画『君が最後に遺した歌』のBlu-ray＆DVDが9月23日に発売、レンタル開始されることが決定した。このほど、パッケージ発売決定を記念し、道枝と生見による撮り下ろしコメント映像が解禁された。【動画】道枝駿佑＆生見愛瑠からコメント到着今作で初の映画単独主演を果たした道枝は、代わり映えのしない日常の中で詩をつづる主人公・水嶋春人を演じている。劇