俳優のファン・イニョプ、ヘリが主演する韓国ドラマ『君へと続く僕のドリーム！』が7月13日（後11：30〜）より、U-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。（毎週月・火曜 後11：30〜 1話ずつ配信）【写真】『親愛なるX』で話題のファン・インヨプキム・ユジョンとのショットも同作は、10代の終わりに初恋を経験した2人が15年ぶりに再会し、夢と愛をともに追いかけていく甘酸っぱくも現