テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう23日放送回では、祖父が借金のカタで預かった古文書が登場。驚きの鑑定結果が出る。【動画】『開運！なんでも鑑定団』驚きの鑑定結果へ！借金のカタ”に預かった古文書お宝は90年ほど前、祖父が借金のカタとして預かった「伊勢物語の写本」。祖父は衆議院議員や熊野町長、全国農業会議所副会長などを務めた地元の名士で、お金を貸した相手は銀行を経営する旧家