東京・北区の小学校で11人がけがをした火事で、「音楽準備室」の火元とみられる場所の近くで、コンセントにプラグがささった電気コードが焼き切れた状態で見つかったことがわかりました。この火事は今月19日、北区の滝野川第三小学校の4階部分が焼け、児童ら11人がけがをしたものです。「音楽準備室」の火元とみられる場所からは、電気ストーブと複数のサーキュレーターが見つかっています。その後の警視庁への取材で、火元とみら