フリーアナウンサーの神田愛花さんが6月23日、自身のインスタグラムを更新。飛行機での旅を報告しました。 【写真を見る】【神田愛花】「ショートトリップ」旅の画像を多数公開にファン反響「笑顔もキラキラしていますね」神田さんは空港のロビーと見られる場所で、ドリンクを手に笑顔の画像を添えて「ショートトリップ勿論、大好きなJALで」と投稿。 飛行機の機内では、窓際のシートに座り、髪をお団子ヘアにした姿か