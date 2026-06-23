テレビアニメ『不運からの最強男』が2027年に放送されることが決定した。また、ティザービジュアルも解禁。「立ち向かえーー」というキャッチコピーとともに、主人公・ジークベルトと彼に憎悪を抱く兄・ゲルトが激しくぶつかり合うダイナミックなビジュアルになっている。【写真】今、注目のイケメン声優・千葉翔也声優のみならず、アーティストとしても活躍する千葉翔也の新曲「ラックアウト」が本作のイメージソングになるこ