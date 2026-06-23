39年ぶりの円安水準が迫るなか、片山財務大臣はきのう夜、アメリカのベッセント財務長官と会談し、円安への対応などについて協議しました。片山さつき財務大臣「必要とあれば、断固たる措置を取るということをお互いにしっかり合意している。いろいろと世界経済情勢が動いていることについて、よい話し合いができた。両方の認識は非常に近い」片山大臣はけさ、記者団に対し、アメリカのベッセント長官とオンラインで会談したことを