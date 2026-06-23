7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが、30日発売の『Zipper 2026年夏号』通常版・特別版の表紙を飾る。【集合ショット】世界最高齢女性アイドル！それぞれの夢を掲げたCANDY TUNE特集企画では「NEW LOOK, OUR TUNE」と題して、CANDY TUNEが1960年代にインスピレーションを受けた、自由でカラフルなファッションに身を包み『Zipper』らしい個性の際立つビジュアルを披露している。ポップアートの世界の中にいるような色彩あふ