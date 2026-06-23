きょうは沖縄戦の終結から81年となる「慰霊の日」です。激戦地となった沖縄県糸満市では、まもなく高市総理も出席して追悼式が行われます。会場から中継です。梅雨明けの発表こそまだありませんが、夏のような厳しく熱い日差しが降り注ぐ沖縄県の糸満市摩文仁・平和祈念公園です。当時の沖縄県民の4人に1人、20万人以上が亡くなったとされる沖縄戦から81年。今年は就任後初めて沖縄を訪れている高市総理も出席し、まもなく沖縄全戦